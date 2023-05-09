Güney Kore, ABD ile çip ittifakına sıcak bakıyor
Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, çip endüstrisinde ABD ile daha güçlü ittifak kurmak amacıyla daha fazla çalışacaklarını söyledi.
Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, çip endüstrisinde ABD ile daha güçlü ittifak kurmak amacıyla daha fazla çalışacaklarını söyledi. Choo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün ABD ziyaretine değinerek, “Ziyaret, sağlam bir ileri teknoloji geliştirmek ve kültürel ittifak kurmak için sağlam zemin hazırladı” ifadesini kullandı. ABD ziyaretinin sonuçlarını “somutlaştırmak” için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını belirten Choo, “Güney Kore, ABD ile ortak projeler ve hükümet ile özel sektör arasında dünyanın gelişmiş çip ittifakının zeminini oluşturan bir işbirliği arayacak” dedi. Choo, 2027’ye kadar ülke genelinde 10 “yenilikçi özel bölge” kurulacağını belirtti.