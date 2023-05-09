Güney Kore, ABD ile çip ittifakına sıcak bakıyor

Güney Kore Maliye Baka­nı Choo Kyung-ho, çip en­düstrisinde ABD ile daha güçlü it­tifak kurmak amacıyla daha faz­la çalışacaklarını söyledi. Choo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün ABD ziyaretine de­ğinerek, “Ziyaret, sağlam bir ileri teknoloji geliştirmek ve kültürel ittifak kurmak için sağlam zemin hazırladı” ifadesini kullandı. ABD ziyaretinin sonuçlarını “somut­laştırmak” için hiçbir çabadan ka­çınmayacaklarını belirten Choo, “Güney Kore, ABD ile ortak proje­ler ve hükümet ile özel sektör ara­sında dünyanın gelişmiş çip ittifa­kının zeminini oluşturan bir işbir­liği arayacak” dedi. Choo, 2027’ye kadar ülke genelinde 10 “yenilikçi özel bölge” kurulacağını belirtti.