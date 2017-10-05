Güney Kore ve ABD serbest ticareti yeniden müzakere edecek

05 Ekim 2017

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasından "çekiliriz" sinyali vermesinin ardından, anlaşmayı yeniden müzakere edeceğini bildirdi.

Güney Kore Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington'da iki ülke yetkililerinin yaptığı görüşmede, tarafların serbest ticaret anlaşmasının karşılıklı yararını daha da güçlendirmek için anlaşmada değişikliğe gitme konusundaki görüşü paylaştığı kaydedildi.

Müzakerelerinin gelecek ay yapılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Güney Kore-ABD arasındaki anlaşmanın uzun vadede her iki ülkeye de dengeli ekonomik faydalar sağladığını görmeyi umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Seul ile arasındaki yaklaşık 27,7 milyar dolarlık ticaret açığını azaltmayı amaçlayan ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki 5 yıllık serbest ticaret anlaşmasını, ülkesi açısından "istihdam katili" olarak nitelemiş ve danışmanlarına "anlaşmadan geri çekilmeye hazır olun" talimatı vermişti.

Diğer yandan anlaşmayı savunan ABD'liler, serbest ticaret anlaşmasıyla gelen Güney Kore yatırımlarının Amerika'da 45 bin istihdam oluşturduğunu kaydediyor.

Kaynak: AA