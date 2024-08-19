Güney Kore ve ABD'den 11 günlük Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatı

Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ve sınır hattındaki askeri faaliyetlerini artırması Kore Yarımadası ile çevresinde güvenlik endişelerine neden olurken, Güney Kore ve ABD’den ortak bir savunma hamlesi geldi.

İki ülke topyekun savaş senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen 11 günlük Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatına bugün başladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, bilgisayar simülasyonları ile sivil savunma eğitimlerini de içeren tatbikata 19 bin Güney Kore askerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, amfibi çıkarma ve canlı atış tatbikatları gibi 48 saha eğitiminin gerçekleştirileceği kaydedildi. Kara, deniz ve hava unsurlarının yanı sıra siber güvenlik ile uzay birimlerinin de yer aldığı tatbikatın müttefiklerin herhangi bir provokasyona karşılık verme kapasitesini ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına karşı savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

"Provokasyonlara karşı hazır olmalıyız"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol kabine toplantısında yaptığı açıklamada, bu yılki Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatının Kuzey Kore'nin artan askeri tehditlerini, psikolojik savaş taktiklerini ve siber saldırılarını caydırmak üzere çeşitli kriz senaryoları çerçevesinde gerçekleştirileceğini söyledi. "Kuzey Kore'nin yanlış bilgi yayma, sahte haberler üretme ve siber saldırılar gerçekleştirme gibi provokasyonlarına karşılık vermeye hazır olmalıyız" diyen Yoon, "Özgür demokrasiyi tehdit eden devlet karşıtı güçler çeşitli yerlerde gizlice faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yoon muhtemel çatışma konusunda uyardı

Pyongyang'ın muhtemel bir çatışmanın ilk aşamalarında şiddet, propaganda ve ajitasyon yoluyla toplumsal istikrarsızlığa neden olmaya çalışabileceği konusunda uyaran Yoon, "Bölünmeyi engellemek ve insanların direnme kararlılığını arttırmak için sürekli olarak yöntemler aramalıyız" dedi. Yoon, ulusal güvenliği korumak ve savaş hazırlığını artırmak için kritik altyapılar ile tesislerin sıkı şekilde korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Geçen yıl 38 saha eğitimi gerçekleştirilmişti

Güney Kore ve ABD tarafından yıllık olarak yapılan Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatı, geçen sene 21-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Tatbikat kapsamında, bilgisayar simülasyonları ve sivil savunma eğitimlerinin yanı sıra 38 saha eğitimi yapılmıştı.