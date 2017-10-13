Güney Kore ve Çin, para takası anlaşmasını uzattı
Güney Kore ve Çin arasındaki para birimi takas anlaşmasının uzatıldığı bildirildi.
Güney Kore'nin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore ve Çin arasında 64 trilyon wonluk (57 milyar dolar) para birimi takas anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, anlaşmanın finansal pazarların sağlamlaştırılmasına ve iki ülke arasındaki ticaretin artmasına yardımcı olacağı kaydedildi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noh Kyu-duk, yaptığı açıklamada, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını ve iki ülke arasında diğer alanlarda da iş birliğine katkı sağlayacağını vurguladı.