Güney Kore'de 2 nükleer reaktör inşasına onay
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, seçim kampanyası sırasında durdurmayı vaat ettiği iki nükleer reaktörün inşasına onay verdi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, seçim vaadinin aksine Ulsan kentindeki Şin Kori-5 ve Şin Kori-6 nükleer reaktörlerinin inşasına yeniden başlanmasına onay verdi.
İnşasına 2016 yılında başlanan ve yüzde 30'u tamamlanan projeye, askıya alınana kadar 1,4 milyar dolar harcanmıştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, seçim kampanyası sırasında reaktörlerin inşasını durdurma vaadinde bulunmuştu. Ülkenin güneybatısındaki Gyeongju kentinde 2016 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, reaktörlerle ilgili tartışma yaratmıştı.
Kaynak: AA