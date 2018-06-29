Güney Kore'de ABD'ye 11 milyar dolarlık karargah
Güney Kore'de görevli Amerikan askerleri için yeni bir karargah açıldı. Yapımı 10 yıl süren karargah için yaklaşık 11 milyar dolar harcandı.
Yonhap ajansının haberine göre, ABD Kore Güçleri (USFK), başkent Seul'ün 70 kilometre güneyinde Pyeongtaek'teki yeni karargahları olan Humphreys Kampı'na törenle yerleşti.
USFK Komutanı General Vincent Brooks, törende yaptığı konuşmada, yeni karargahın, Kore'deki Amerikan askerlerinin uzun süreli varlığına önemli bir yatırımı temsil ettiğini söyledi.
Brooks, yapımı 10 yıl süren karargahın 10,8 milyar dolara mal olduğunu kaydetti.
Yeni karargahın, ABD askerlerinin, bölgede Kuzey Kore'ye karşı caydırıcı güvenlik rolünü genişleteceği ifade ediliyor.
Kaynak: AA