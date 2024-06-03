Güney Kore'den bölgede tansiyonu yükseltecek karar

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap, Seul yönetiminin Kuzey Kore ile arasındaki askeri anlaşmayı askıya almaya karar verdiğini öne sürdü.

Yonhap haber ajansının başkanlık yönetimine dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore ile "karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar" 19 Eylül 2018 tarihli Koreler arası askeri anlaşmanın tamamen askıya alınmasına yönelik bir öneriyi yarınki hükümet toplantısının gündemine almaya karar verdi.

Kuzey Kore'nin ilk askeri keşif uydusunu fırlatmasına misilleme olarak Seul yönetimi, askeri sınır hattı yakınlarında keşif faaliyetlerinin yeniden başlatılması da dahil olmak üzere, Koreler arası anlaşmanın bazı maddelerini askıya almıştı.

Kuzey Kore yönetimi, anlaşmanın kaldırılması ihtimaline karşılık olarak anlaşma uyarınca askıya alınan tüm askeri tedbirleri derhal yeniden başlatacağını ve sınır hattı yakınlarına asker ve silah konuşlandırmaya yeniden başlayacağını duyurdu.

Kuzey Kore, Seul yönetimini kuzey komşusunun "güvenini boşa çıkarmakla" ve anlaşmaları uygulama sorumluluğunu yerine getirmemekle suçladı.