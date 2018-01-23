Güney Kore'den Kuzey Kore'ye ziyaret

23 Ocak 2018

PyeongChang Kış Olimpiyatları öncesi Güney Kore'den bir ekip Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Yonhap haber ajansı Güney Kore'den 12 kişilik bir heyetin Kış Olimpiyatları'nda birlikte katılacakları müsabakalarla ilgili temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore'ye ziyarette bulunduğunu yazdı.

Öte yandan Kuzey Koreli yetkililer, dün Güney Kore'de düzenlenen protesto gösterisinde meydana gelen olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Güney Koreli muhafazakar bir grup dün Kuzey Kore'nin olimpiyatlara katılmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemiş ve burada Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un fotoğrafını yakmıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından Kış Olimpiyatları vesilesiyle yeniden üst düzey görüşmelere başlamıştı. Gelecek ay PyeongChang'da düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılışında iki ülkenin tek bayrak altında yürüyeceği açıklanmıştı.

Kuzey ve Güney Kore olimpiyatlara tek bayrakla katılacak

Kaynak: AA