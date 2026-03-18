Güney Kore'yi alarma geçiren konser: BTS teyakkuzu!

Albümleri 5 milyondan fazla satan, dünya genelinde on milyondan fazla fan kitlesine sahip olan Güney Koreli müzik grubu BTS, zorunlu askerlik hizmetinin ardından başkent Seul'de sahne almaya hazırlanıyor.

Hükümet BTS'in 21 Mart'ta Seul'de vereceği konser öncesi güvenlik tedbirlerini artıdığını duyururken açıklamada, Başbakan Kim Min-seok'un talimatıyla ülkedeki terör uyarı seviyesinin bir kademe yükseltileceği bildirildi.

260 bin kişinin toplanması bekleniyor

Buna göre başkentin bazı bölgelerinde terör uyarısı, ikinci en düşük seviye olan "dikkat" kategorisine çıkarılacak. Güney Kore basınında, konser nedeniyle bölgede yaklaşık 260 bin kişinin toplanmasının beklendiği belirtiliyor.

En son 2022'de albüm çıkaran ve zorunlu askerlik görevini yerine getirmek amacıyla grup aktivitelerine ara veren 7 BTS üyesi, 2024-2025 döneminde terhis olmuştu. Güney Kore'de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler, en az 18 ay zorunlu askerlik yapıyor.