Güney ve Kuzey Kore’nin birleşik takımı, ilk maçını yapacak
Güney Kore’de düzenlenecek olan Pyeongchang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey ve Güney Kore'nin birleşik buz hokeyi takımı bugün ilk maçını yapacak.
Güney Kore’de Cuma günü başlayacak olan Pyeongchang Kış Olimpiyatları öncesi Kuzey ve Güney Kore’nin birleşik kadın buz hokeyi takımı, olimpiyatlar sırasında karşılaşacağı İsveç buz hokeyi takımıyla bugün bir dostluk maçı yapacak. Pyeongchang'da gerçekleşecek karşılaşma, Kuzey ve Güney Kore’nin birleşik buz hokeyi takımı için aynı zamanda ilk ve son alıştırma olacak.
Kuzey ve Güney Kore’nin aynı bayrak altında yarışma kararının ardından kurulan birleşik takım, 9-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kış Olimpiyatları’nda yarışacak.
Buz hokeyinin yanı sıra Kuzey Koreli sporcular aynı zamanda kayak ve paten etkinliklerinde de yarışacak.
Kuzey ve Güney Kore olimpiyatlara tek bayrakla katılacak
Kaynak: DHA