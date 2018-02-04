ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Güney ve Kuzey Kore’nin birleşik takımı, ilk maçını yapacak

Güney ve Kuzey Kore’nin birleşik takımı, ilk maçını yapacak

Güney Kore’de düzenlenecek olan Pyeongchang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey ve Güney Kore'nin birleşik buz hokeyi takımı bugün ilk maçını yapacak.

Güney ve Kuzey Kore’nin birleşik takımı, ilk maçını yapacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Güney Kore’de Cuma günü başlayacak olan Pyeongchang Kış Olimpiyatları öncesi Kuzey ve Güney Kore’nin birleşik kadın buz hokeyi takımı, olimpiyatlar sırasında karşılaşacağı İsveç buz hokeyi takımıyla bugün bir dostluk maçı yapacak. Pyeongchang'da gerçekleşecek karşılaşma, Kuzey ve Güney Kore’nin birleşik buz hokeyi takımı için aynı zamanda ilk ve son alıştırma olacak.

Kuzey ve Güney Kore’nin aynı bayrak altında yarışma kararının ardından kurulan birleşik takım, 9-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kış Olimpiyatları’nda yarışacak.

Buz hokeyinin yanı sıra Kuzey Koreli sporcular aynı zamanda kayak ve paten etkinliklerinde de yarışacak.

Kuzey ve Güney Kore olimpiyatlara tek bayrakla katılacakKuzey ve Güney Kore olimpiyatlara tek bayrakla katılacak

 

Kaynak: DHA

Kuzey Kore Güney Kore

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.