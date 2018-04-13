Guterres: 'Soğuk savaş' geri döndü ama bir farkla

13 Nisan 2018

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık mevcut değil.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesini ve Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya katılan BM Genel Sekreteri Guterres, ''Orta Doğu'daki kaosun uluslararası barış ve ve güvenliği tehdit ettiği'' uyarısında bulundu.

Bölgenin ''gerçek bir kördüğümle'' karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Guterres, ''Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık mevcut değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki savaşın bugün uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ''en ciddi kriz olduğunu ifade eden Guterres, ''Suriyeliler vahşet, kuşatma, açlık, sivillere gelişigüzel saldırılar, kimyasal silahlar, zorla yerinden edilme, cinsel şiddet, işkence, gözaltı gibi dehşeti tekrar tekrar yaşadı.'' diye konuştu.

Suriye'de birçok silahlı muhalif grup, çok sayıda ulusal ve uluslararası milis, dünyanın her yerinden gelen yabancı savaşçılar, çeşitli terör örgütleri ve birçok ülkenin ordusuyla vekalet savaşlarına şahit olunduğunu söyleyen Guterres, ''Artan gerilimler ve hesap verebilirlik mekanizmasının oluşturulması konusunda uzlaşamama topyekün askeri gerilime neden olacak.'' uyarısında bulundu.

Kaynak: AA