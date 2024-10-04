Hamaney 'En hafif yanıtı verdik' dedi, İsrail'i açık açık tehdit etti

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Binlerce kişi saldırılar nedeniyle göç ederken, savaşın daha da büyüyeceği endişesi artıyor.

Dünya, İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesinin şokunu yaşarken, İran'ın iki gün önce Tel Aviv'i vurması ile savaş iyice kızıştı. İsrail'in bu saldırıya karşılık vermesi beklenirken, İran dini lideri Hamaney'den yeni tehditler geldi.

'Bütün İslam ülkeleri hazırlıklı olmalı'

Tahran'da cuma namazı sonrası konuşan Hamaney, öncelikle Müslüman alemine birlik olma çağrısında bulundu. "İran halkının düşmanı Filistin'in, Lübnan'ın, Irak'ın, Mısır'ın, Suriye ve Yemen'in de düşmanıdır." diyen Hameny, "Düşman aynı düşmandır. Bütün İslam ülkeleri hazırlıklı olmalı. " diye konuştu.

'Cevabımız meşru ve hukuka uygundur'

Filistin halkının düşmana karşı ayaklanma hakkına sahip olduğunu belirten Hamey, "Filistin, Filistinlilere aittir. Kendi topraklarını savunuyorlar." dedi.

Lübnanlıların da Filistin'e haklı olarak destek verdiklerini vurgulayan Hamaney, "Kimsenin bu meşru desteği eleştirmeye ve neden sahaya giriyorsunuz demeye hakkı yoktur. Silahlı kuvvetlerimiz de iki gün önce harekete geçtiler ve yasal olarak bu operasyonu düzenledik. Bu yanıt tamamen meşru ve hukuka uygundur." diye konuştu.

'Kana susamış kuduz köpeğe en hafif yanıtı verdik'

Hamaney İsrail'e düzenledikleri füze saldırısına ilişkin, "Silahlı kuvvetlerimizin eylemi, işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıtı verdik. Gerekirse yine vuracağız. İslam Cumhuriyeti elindeki vazifeyi en büyük kararlılıkla yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

'Gerekeni yapmaya devam edeceğiz'

Karşılık verilirken acele ve tereddüt edilmeyeceğini vurgulayan Hamaney, "Mantıklı, doğru ve haklı olanı yapacağız. Karar sürecinde, askeri ve siyasi karar vericiler açısından da doğru zaman beklenecektir. Gelecekte gerekeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Lübnan halkına seslenen Hamaney, "Lübnan halkı, sizler birer kahramansınız. Bu korkak düşman, Hizbullah'ın ve Hamas'ın varlığını asla bitiremeyecek. Allah yolunda savaşımız sürecek. Bizler zafere yakınız ama onlar suikastlerle yıkarak ve sivillere öldürerek hedeflerine ulaşacaklarını zannediyor." diye konuştu.