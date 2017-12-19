Hamas: ABD Filistin meselesinde arabulucu olamaz

19 Aralık 2017

Hamas'ın açıklamasında, ABD'nin Kudüs'le ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan tasarıyı veto etmesinin, bu ülkenin adil bir arabulucu olarak Filistin meselesine çözüm bulacağı yönündeki inancın anlamsızlığını gösterdiğini belirtildi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, veto kararıyla uluslararası kurumlar ve kararlarını hakimiyet altına alma politikası uyguladığı vurgulandı.

BMGK'nın toplanmasının Filistinlilerin Kudüs üzerindeki haklarının teyit edilmesi ve konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına iadeiitibar verilmesi için bir fırsat olduğuna değinilen açıklamada, Kudüs'ün Filistin devletinin ebedi başkenti olduğu, ABD ve İsrail'in alacağı kararların bu gerçeği değiştirmeyeceği kaydedildi.

"ABD'nin Kudüs tasarısını veto etmesi, adil bir ara bulucu olarak Filistin meselesine çözüm bulacağı yönündeki inancın anlamsızlığını ve vakit kaybından başka bir şey olmadığını göstermektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'nin söz konusu karar nedeniyle bölgede oluşacak istikrarsızlıktan sorumlu olacağı bildirildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ile Arap ve İslam dünyasını Kudüs ve kutsal mekanların korunması için harekete geçmeye çağıran Hamas, İsrail'i de Kudüs'ün mevcut statüsünde değişiklik yapacak adımlar atmaması konusunda uyardı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesinin ardından BM nezdinde şu ana kadarki en önemli girişim olan BMGK'daki Kudüs tasarısının oylaması dün yapılmıştı.

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından BMGK'ya sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili BM kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı, konseyin 15 üyesinden 14'ünün lehte oy kullanmasına karşın ABD tarafından veto edilmişti.

Kudüs tasarısı reddedildi

Kaynak: AA