Hamas: Hastane saldırısının sorumluluğu İsrail'e ait

Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e 7 Ekim'de saldırmasının ardından başlayan savaşta Gazze Şeridi günlerdir bombalanıyor. Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'nde dünkü saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Hamas, sivillerin İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiğini belirtirken, İsrail Filistinli örgüt İslami Cihad'ın roketinin hastanede patladığını öne sürmüştü.

3 bin Filistinli öldürüldü

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın hastaneyi İsrail'in vurmadığını söylemesinin ardından yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada İsrail'in 'yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı' belirtilerek "Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı." ifadesi kullanıldı.

'Sorumlu İsrail'

İsrail'in şu ana kadar 120 bin konutu yaşayanların başına yıktığı aktarılan açıklamada, hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu vurgulandı.

Saldırının ABD'nin verdiği ve İsrail'den başkasının da sahip olmadığı silah gücü desteğiyle gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünyadaki tüm ülkelere, İsrail ordusunun işlediği "bu suçu kınama" ve İsrail yönetiminin "kararlarıyla gerçekleştirilen saldırıları durdurma" çağrısında bulunuldu.