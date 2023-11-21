Hamas: İsrail'le ateşkese yaklaştık
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sürerken, Hamas'ın esirleri bırakması için ateşkes anlaşmasına varılmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.
Haber Merkezi
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Hamas lideri İsmail Heniyye, Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.
Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık." ifadesini kullandı.