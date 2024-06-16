Hamas lideri Haniye'den 'ateşkes' açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de kalıcı ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Haniye, Hamas'ın ateşkes yanıtının anlaşma ilkeleriyle uyumlu olduğunu söyledi .

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Kurban Bayramı'nın ilk gününde televizyonda konuşma yapan Haniye, "Hamas ve (Filistinli) gruplar ateşkes, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa süreci ve rehine takasını içeren kapsamlı bir anlaşmaya hazır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen hafta Hamas'ın ateşkes önerisine verdiği yanıt nedeniyle eleştiren Haniye, Filistinlilerin direniş mücadelelerine bağlılık göstermeye devam edeceklerini söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, ABD'nin anlaşmayı kabul ettiği yönündeki iddialarına rağmen Hamas yenilmeden savaşın bitmeyeceği konusunda ısrarını sürdürmüştü.