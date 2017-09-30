"Hamas uzlaşı için ortam oluşturma konusunda istekli"

30 Eylül 2017

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hareketinin Filistin uzlaşısı için gerçek bir ortam oluşturma konusunda çok istekli olduğunu belirtti.

Heniye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, halihazırdaki ayrılık durumundan başka bir duruma geçmeyi, Batı Şeria ve Gazze'de uzlaşının gerçekleşmesini istedikleri aktarıldı.

"Uzlaşının temelleri özellikle Batı Şeria ve Gazze'nin birliği, ayrılmaması üzerine kurulu" ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistin halkının durumunu, içinden geçtiği şartları, karşı karşıya bulunduğu sorunları yurt dışında anlatmalarına yardımcı olacak ulusal bir pozisyona ulaşmayı bekledikleri vurgulandı.

Hamas'ın her zaman uzlaşıdan, ayrılığın bitirilmesinden yana olduğu ve birliğin öncelikleri arasında bulunduğu bildirilen açıklamada, uzlaşı konusunda ilerleme kaydedebileceklerini hissettikleri belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çünkü içinde bulunduğumuz süreç farklı. Ulusal, bölgesel ve uluslararası ortam değişti. Hamas, Filistin uzlaşısı için gerçek bir ortam oluşturma konusunda çok istekli."

Mısır'ın arabuluculuk için oynadığı rolün "güçlü ve destekleyici" olduğu, Filistinli kardeşler arasında hassas bir denge ile hareket ettiği vurgulanan açıklamada, Katar ve Türkiye gibi bazı ülkelerin de uzlaşı konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

Uzlaşının, İsrail'in "Batı Şeria'yı yutma, Gazze'yi ablukaya alma" projelerini başarısız kılmak için yapıldığı bildirilen açıklamada, Fetih hareketinden de bu yönde hareket etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA