Hamas ve İsrail anlaştı: Kahire’de ateşkes imzalandı

Mısır arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde Hamas ve İsrail, nihai ateşkes anlaşmasına imza attı.

Mısır basını, Kahire’de gerçekleştirilen müzakerelerde Hamas ve İsrail heyetlerinin ateşkes anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Gazze’deki çatışmaların sona ermesini, esir değişimini ve insani yardımların kesintisiz devamını öngörüyor.

Taraflar, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarının uluslararası tepkilere neden olduğu iki yıl süren savaşın ardından uzlaşmaya vardı. Buna karşın, İsrail’in anlaşma öncesinde Gazze’ye yönelik bombardımanlarını sürdürdüğü, özellikle Gazze Şehri’nin defalarca vurulduğu bildirildi.

Anlaşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, bugün saat 15.00’te (yerel saatle) güvenlik kabinesini acil toplantıya çağıracağı açıklandı.

Sisi: Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze’de iki yıldır devam eden çatışmaların ardından imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya, savaş mantığına karşı barış iradesinin zaferini simgeleyen tarihi bir ana tanıklık ediyor” dedi.

Sisi, “Barışın ülkesi, diyalog ve yakınlaşmanın beşiği Şarm El-Şeyh’te 2 yıllık acıların ardından Gazze’deki savaşı sona erdirmek için bir ateşkes anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Başkan Trump tarafından önerilen ve Mısır, Katar ile ABD tarafından desteklenen barış planına uygun olarak hazırlandı” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin sadece savaşın sonu anlamına gelmediğini belirten Sisi, “Bu anlaşma, bölge halklarına adalet ve istikrar dolu bir gelecek için umut kapılarını da açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Büyük gurur duyuyorum

Trump, İsrail ile Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerinde tarihi bir adım atıldığını duyurdu. Trump, yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas'ın Barış Planımızın ilk aşamasını imzaladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail askerlerinin üzerinde mutabık kalınan hatta çekilmesini öngördüğünü belirten Trump, bunun "güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru ilk adım" olduğunu söyledi.