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Hamas'tan İran'a 'sürpriz' ziyaret

Filistin'deki Hamas hareketinden üst düzey bir heyetin, resmi bir ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'a gittiği bildirildi.

Hamas'tan İran'a 'sürpriz' ziyaret
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki üst düzey bir heyet, İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı." denildi.

Hamas heyetinin, "bir kaç gün" sürmesi planlanan ziyaret kapsamında İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca görüşmelerde, "başta ikili ilişkiler ve Hamas ile Fetih arasında varılan anlaşma olmak üzere Filistin'de yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı" aktarıldı.

Uzun yıllardır İran ile iyi ilişkiler kuran Hamas yetkilileri, her fırsatta bu ülke ile olan güçlü ilişkilerini dile getiriyor.

Kaynak: AA

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