Harris'ten Trump'a yakın takip

Kamala Harris, 'The Hill' gazetesi ve Emerson College tarafından yapılan ankete konu olan ve kararsızların çoğunlukta olduğu beş eyaletin dördünde Trump'ın hemen gerisinden geliyor. Bir eyalette ise iki isim eşit durumda görünüyor.

5 eyalette Trump-Harris farkı en çok Arizona'da açılıyor

Ankette, Trump 5 puan ile Harris'e en büyük farkı Arizona'da atarken, Georgia ve Pensilvanya'da 2'şer, Michigan'da 1 puan ile Harris'in az farkla önünde ilerliyor. Wisconsin eyaletinde ise yüzde 47 ile Trump ile Harris yarışı eşit götürüyor.

Temmuz başında yapılan anketlere kıyasla Harris'in Georgia'da 5, Arizona ve Wisconsin'de 4, Michigan ve Pensilvanya'da ise 3 puanla adaylıktan çekilen Biden'a fark attığı görülüyor.

Kararsız seçmeni etkileme yarışı kızışıyor

ABD'de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve kararsız seçmenlerden oluşan eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip 'kararsız seçmenlerin yoğunlukta olduğu eyaletlerde' yoğunlaştırıyor.