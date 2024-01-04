Harvard istifasının arkasında 50.7 milyar $’lık bağış var!

Emre ERGÜL

54 yaşındaki Gay, “Kişisel tartışmam, üniversiteye daha fazla zarar vermesin” diyerek istifa etti. Oysa, iş yine dönüp dolaşıp paraya dayanıyor! Geçen yıl 50.7 milyar dolar bağış alan Harvard, dünyanın en zengin üniversitesi. 120 ülke ekonomisinden büyük bir eğitim kurumu… Gay’in istifasının perde arkasında da bağışların kesilme endişesi var.

Dünya basınının dünkü en önemli gündemi bir istifa haberiydi… Gazze Savaşı’nın ardından kampüste düzenlenen İsrail’e tepki gösterilerini “düşünce özgürlüğü” kapsamında değerlendiren ve bunun için eleştirilen Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay baskılara daha fazla dayanamadı.

“Hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için” görevinden ayrıldığını duyurdu. 54 yaşındaki rektör, “Harvard’ın son dönemdeki tartışmalardan bağımsız şekilde hedeflerine devam etmesi için böyle bir karar aldığını” duyurdu. Gay’in istifa baskılarına sadece 1 ay dayanabilmesinin perde arkasında yine bildiğimiz bir konu yer alıyor: PARA! Gezegende kime “Dünyanın en iyi üniversitesi hangisi?” diye sorsanız, size “Harvard” cevabını verir.

Oysa, Harvard sadece “en iyi” değil, dünyanın en zengin üniversitesi! Harvard’a ve Gay’e yapılan baskıların asıl nedenini daha iyi anlamak için Amerikan CBS Televizyonu’nun “Harvard ne kadar zengin? 120 ülke ekonomisinden büyük” başlıklı haberine bir bakalım: “İsrail-Hamas Savaşı sonrası düzenlenen öğrenci protestolarına tepki göstermemekle suçlanan Harvard’ın eski mezunları, üniversiteye yaptıkları katkı ve bağışları keseceklerini ve protestocu öğrencileri de kara listelerine alacaklarını açıkladı.

Bu, boş bir tehdit değil! Harvard'a yapılan 50 milyar doları aşan bağış, ABD üniversiteleri arasında yapılan en büyük bağış miktarıdır ve Tunus, Bahreyn ve İzlanda gibi ülkeler de dahil olmak üzere 120'den fazla ülkenin GSYİH'sından daha fazladır.” Son mali rapora göre, Harvard'ın 2023 toplam geliri 53 milyar dolardı. Bunun 50.7 milyar doları bağış ve mezunların katkılarından geliyor… Ki, bu rakam, 2022 yılında yapılan 50.9 milyar dolardan biraz daha az!

Harvard’ın 2023 ücreti: 79 bin 450 dolar

ABD üniversiteleri, bağışları öğrencilerine mali yardım sağlamak için kullanıyor. CBS Televizyonu, haberinde “Yıllık geliri 85 bin doların altında olan ailelerden gelen lisans öğrencileri tamamen Harvard Üniversitesi tarafından finanse ediliyor. Hiçbir şey ödemiyorlar. Yıllık geliri 85 bin ile 150 bin dolar arasında olan ailelerden yıllık gelirlerinin maksimum yüzde 10’u oranında katkı bekleniyor” derken; Harvard’ın 2023 öğretim ücretini de listeledi:

-Yıllık öğrenim ücreti 79 bin 450 dolar.

-1975'te Harvard'a gitmenin maliyeti 5 bin 350 dolardı. (Bu, Harvard'ın öğrenim ücretinin enflasyondan çok daha hızlı arttığı anlamına geliyor; eğer son yarım yüzyılda Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim takip edilmiş olsaydı, bugün 5.350 dolar kabaca 30 bin dolara ulaşacaktı.)

Harvard rektörü ne kadar maaş alır?

Claudine Gay, 1 Temmuz 2023’te göreve geldi ve daha birinci yılını doldurmadan bıraktığı için yıllık maaşı açıklanmadı. Bir önceki rektör Lawrence S. Bacow yılda 1.3 milyon dolar kazanıyordu. Amerikan basınında Gay’le ilgili yazılan tek maaş, 2021’de Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı iken aldığı yıllık 879 bin 79 dolar…