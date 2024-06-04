Havada bulaşıcı hastalık paniği... Uçak acil iniş yaptı...

Brüksel'den New York Newark Havalimanı'na gitmesi planlanan United Airlines'ın UA998 sefer sayılı uçuş, bulaşıcı hastalık şüphesiyle Dublin Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

İrlanda merkezli The Journal haber sitesinde yer alan habere göre, uçağın çevresinde çok sayıda polis aracı ve ambulans hazır bekletildi.

Uçağın, bulaşıcı hastalık belirtileri taşıyan rahatsız bir yolcu nedeniyle iniş yaptığı ve bulaşıcı hastalıklar ekibinin gerekli testleri gerçekleştirmek amacıyla olay yerine geldiği doğrulandı. Yolcular bu süre boyunca uçakta tutuldu daha sonra başka bir uçağa tahliye edildi.

Ağır semptomlar gösterdiği belirtilen yolcunun sağlık durumu ve bulaşıcı bir hastalığı olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

İrlanda Sağlık Hizmeti Yöneticisi (HSE) yaptığı açıklamada şunları söyledi: "HSE, ilgili kişilerin mahremiyetini korumak için bireysel vakalar hakkında bilgilendirme yapamaz. Halk Sağlığı Müdürlükleri, bildirilen bulaşıcı hastalık şüphesi vakalarına müdahale eder, durumla ilgili risk değerlendirmesi yapar ve gerekirse halk sağlığını korumak için kontrol önlemleri alır. Halk Sağlığı ve Ulusal Ambulans Servisi bu olayı ulusal halk sağlığı kurallarına göre yönetti."

Dublin Havaalanı sözcüsü şunları söyledi:

"Dublin Havaalanı'ndaki operasyonlar başarıyla tamamlandı ve bu akşam seyahat edecek olan yolcuların yolculukları sorunsuz gerçekleştirilecek"