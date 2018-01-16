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Hawaii'den sonra Japonya'da da yanlış füze alarmı

Hawaii'nin ardından Japonya da, yanlış füze alarmı verdi.

Hawaii'den sonra Japonya'da da yanlış füze alarmı
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Japon devlet televizyonu NHK'nın Kuzey Kore'nin ülkeye füze attığını duyurması, Japonya'da büyük paniğe yol açtı.

NHK'nın cep telefonlarına gönderdiği mesajda, "Kuzey Kore muhtemelen füze fırlattı. Hükümet halkı binalarda ve yeraltında saklanmaya çağırıyor" denildi.

Birkaç dakika sonra gönderilen mesajda özür dileyen NHK, hatanın nedeninin araştırıldığını duyurdu.

Hawaii'de de geçen hafta, halka cep telefonundan gönderilen mesajda, ülkeye balistik füze atıldığı belirtilerek 'acilen sığınaklara gidilmesi' yönünde uyarı yayınlanmıştı. Daha sonra uyarının yanlışlıkla yapıldığı ve asılsız olduğu açıklanmıştı.

Hawaii'de yanlış balistik füze alarmı panik yarattıHawaii'de yanlış balistik füze alarmı panik yarattı

 

Kaynak: Reuters

Kuzey Kore füze Japonya

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