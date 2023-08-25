Heineken Rusya'dan çekildi

Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi olan şirket anlaşmanın gereken tüm onayları aldığını ve ülkeden 300 milyon euro, yani 324.8 milyon dolar zarar ederek ayrıldığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkeden çekileceğini Mart 2022'de açıklamış olan Heieken, sürecin beklediklerinden uzun sürdüğünü ifade etti.

Şirketin CEO'su Dolf van den Brink yaptığı açıklamada "Son gelişmeler üretim yapan büyük ölçekli firmaların Rusya'dan çekilirken yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor" dedi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ardından çok uluslu birçok şirket ülkeden çekilmeye başlamış ancak Kremlin varlıklarının bir kısmını dondurarak karşılık vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Temmuz'da Fransız yoğurt üreticisi Danone'nin Rus iştirakini ve bira üreticisi Carlsberg'in yerel bir üreticide sahip olduğu hisseleri Rusya'nın kontrolüne almak üzere kararname imzalamıştı.