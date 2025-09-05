Her şey cennete gitmek için: Trump, destekçilerinden 15 dolar bağış istedi!

ABD Başkanı Donald Trump, sıradışı bir bağış kampanyasına imza attı.

Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada "cennete gitmek istediğini" belirtip, 15 dolarlık bağış çağrısında bulundu.

Trump'ın bu bağış çağrısı, sosyal medyada mizah konusu oldu.

"Tanrı beni Amerika için kurtardı"

Donald Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada geçen sene düzenlediği kampanya mitinginde kampanya kendisine suikast düzenlendiğini ve sağ kulağından yaralandığını hatırlattı. Tanrı'nın kendisini "Amerika'yı yeniden büyük yapmak" için kurtardığını belirtti.

Trump ayrıca, Hillary Clinton'ı yendiğini, sınırları güvence altına aldığını ve ABD ekonomisini güçlendirdiğini de belirtti.

Radikal solun kendilerini durdurmak istediklerini ifade eden ABD Başkanı, buna karşı asla teslim olmayacağını da ekledi.

Asla pes etmeyeceğinin altını çizen Trump, bu sebeple de 24 saatlik Trump bağış kampanyası başlattığını kaydetti ve destekçilerinden 15 dolar bağış istedi.

Sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar devam ederken, Trump'ın böyle bir bağış maili göndermesi birçok kişinin aklında soru işareti yarattı.