Hindistan Başbakanı'ndan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimin azaltılmasının ve ateşkes anlaşmasının yapılmasının önemini vurguladığını açıkladı.

Telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasının değerlendirildiğini aktaran Modi, "Tüm esirlerin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının yapılması ve insani yardımın sürdürülmesi çağrımızı yineledik" ifadesini kullandı.