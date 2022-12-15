Hindistan Çin'e karşı silahlanıyor

Hindistan Hava Kuvvetlerinin Twitter hesabında, Rafale tipi savaş uçağının görüntüsü paylaşıldı.

"Paket tamamlandı" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçaktan havada yakıt ikmali yapıldıktan sonra 36 Rafale'den sonuncusunun Hindistan'a indiği belirtildi.

Paylaşımın sonunda ise Arapça olarak "çok teşekkürler" ifadesine yer verildi.

Hint medyası, "4.5 nesil uçak" olan Rafale'lerin yedek parçalarıyla teslim edildiğini duyurdu.

Bu arada, Fransa'nın Yeni Delhi Büyükelçisi Emmanuel Lenain de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 36 Rafale uçağının tüm ekipmanlarıyla Hindistan'da olduğunu görmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Hindistan, şimdiye kadar teslim aldığı 35 Rafale tipi uçak, Batı Bengal eyaletinin Hasimara kenti ile Haryana eyaletinin Ambala kentinde konuşlandırdı.

Yeni Delhi yönetimi, 2016'da Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation ile 9,2 milyar dolar değerinde 36 Rafale tipi savaş uçağı satın alınması için anlaşma imzalamış ve ilk 5 savaş uçağının sevkiyatı Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Fransa daha sonra Rafale savaş uçaklarının bir kısmını parça parça teslim etmişti.

Rafale savaş uçakları tartışmalara konu oldu



Söz konusu uçaklar, Fransa ile anlaşma yapıldığından bu yana Hindistan'da tartışma konusu olmayı sürdürdü.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların, Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını savunmuştu.

Modi hükümeti, Fransız şirketle yapılan sözleşmedeki gizlilik hükmünü gerekçe göstererek uçaklar için ödenen bedeli açıklamayı reddetmişti.