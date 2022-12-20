Hindistan ilk kez Çin’i geride bıraktı

Dünyanın en büyük yatırım bankaları bu yıl Hindistan'da Çin'den daha fazla anlaşma ücreti kazanacak. Bu da finansçıların ayrışan Çin ekonomisinden uzaklaşırken tarihi bir yeniden yönlendirme olarak tanımladıkları bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Çin 27 milyon dolar geride kaldı

Uluslararası danışmanlık şirketi Dealogic'e göre, yabancı bankalar bu yıl Hindistan'dan 231 milyon dolar birleşme ve satın alma ücreti elde ederken Çin'de kazanılan ise 204 milyon dolarda kaldı.

Küresel yatırım bankası JPMorgan bu yıl ilk kez Hindistan'daki birleşme ve satın almalardan Çin'dekinden daha fazla kazanacak olanlar arasında yer alıyor.

ABD'li ve Avrupalı finans kuruluşlarının Asya'daki en büyük gelir kaynaklarından biri olan Çin hisse senedi ve tahvil piyasalarından elde edilen gelir, Çin anakarasının pandemi sırasında kendini kapatması, yerel bankaların giderek daha fazla tercih edilmesi nedeniyle 2022'de düştü.

Çin'in yeniden açılmasıyla birlikte anlaşma faaliyetlerinin artması beklense de Wall Street bankacıları, uzun süreli kapanmanın gelecekte daha fazla Çinli şirketin danışmanlık işleri için yerel bankalara yönelmesine neden olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Banka gelirlerinde yüzde 70'lik düşüş

Dealogic'in verilerine göre, yabancı yatırım bankalarının ana gelirlerini, hisse senedi ve borç sermaye piyasalarının yanı sıra birleşme ve satın almalar oluşturuyor. Bu varlıklardan bankaların kasalarına giren para 2021 yılına kıyasla yüzde 70 düşüşle 602 milyon dolara geriledi. Bu, bir önceki yıl yaşanan yüzde 15'lik düşüşün ardından geldi.

Financial Times'a konuşan Citi'nin Asya'daki bankacılık ve danışmanlık departmanı Başkanı Jan Metzger, "Teknolojideki büyümeyle birlikte bankacılık cüzdanının evrimi ve yerleşik Hintli kurumsal devlerin daha aktif olmasının Hindistan'ı 2022'de Citi için önde gelen bir yatırım bankacılığı pazarı" haline getirdiğini söylüyor.