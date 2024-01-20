Hindistan, Myanmar sınırını tel örgüyle çevirecek

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, yaptığı açıklamada, federal hükümetin kararı doğrultusunda, Bangladeş sınırına yapıldığı gibi Hindistan-Myanmar sınırına da 1643 kilometre uzunluğunda tel örgü çevrileceğini duyurdu.

Şah, Myanmar-Hindistan sınır hattının 16 kilometre yakınında yaşayan iki ülkenin vatandaşlarına vizesiz sınırı geçme hakkı tanıyan hareket serbestisinin de kaldırılacağını belirtti.

Hindistan'ın Manipur Eyalet Başbakanı N Biren Singh, Myanmar'daki iç karışıklıklar nedeniyle Hindistan'a yönelen göç dalgasını işaret ederek federal hükümetin hareket serbestisini sonlandırmasını talep etmişti.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.