Hindistan'da feci kaza: 50 ölü, 300'den fazla yaralı

Hindistan'ın Odisha eyaleti Balasore bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkarak bir yük treniyle çarpıştı.

Kazada, en az 50 kişi öldü, 300'den fazla kişi de yaralandı.

Kaza yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Başbakan Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor ve mümkün olan tüm yardım sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.