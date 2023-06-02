Hindistan'da feci kaza: 50 ölü, 300'den fazla yaralı
Hindistan'ın Orissa eyaletinde raydan çıkan bir yolcu treni yük treniyle çarpıştı. Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 50 kişinin öldüğünü ve çok sayıda vatandaşın da yaralandığını açıkladı.
Haber Merkezi
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Hindistan'ın Odisha eyaleti Balasore bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkarak bir yük treniyle çarpıştı.
Kazada, en az 50 kişi öldü, 300'den fazla kişi de yaralandı.
Kaza yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Başbakan Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor ve mümkün olan tüm yardım sağlanıyor." ifadelerini kullandı.
Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.