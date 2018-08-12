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Hindistan’da sel felaketi: 37 ölü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 37'ye ulaştı.

Hindistan’da sel felaketi: 37 ölü
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Hindistan’ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti.

Kerela Afet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, eyalette etkili olan muson yağmurları nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerini terk ederek barınaklara sığındı. Açıklamada eyalet genelinde 350 yardım kampı kurulduğu ifade edildi. 

Eyaletteki arama kurtarma çalışmalarına askerlerin de katıldığı öğrenildi. 

Kaynak: İHA

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