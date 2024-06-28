Hindistan'daki aşırı yağışlarda Indira Gandhi Havalimanı çatısı çöktü

Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda yetkililer, daha fazla can kaybı yaşanmaması ve havaalanında oluşan aksaklıkların gideilmesi için tüm ekipleri seferber etti. Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, çatı dışında bazı destek kirişlerinin de çökmesiyle terminaldeki yolcu alma ve bırakma alanındaki bazı araçlar da zarar gördü. Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Kinjarapu Rammohan Naidu, yaptığı açıklamada uçuşların yerel saatle 14.00’e kadar durdurulduğunu ifade etti.

Su baskınları trafiği aksatmayı sürdürüyor

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurugram şehrinde de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yolları sel aldı. Aşırı yağışların neden olduğu su baskınları, bölgede trafiğin aksamasına yol açtı.