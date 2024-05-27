Hırsızlığı önlemeye çalışan ünlü oyuncu Johnny Wactor, vurularak öldü

ABD'de uzun süredir devam eden General Hospital adlı pembe dizideki rolüyle tanınan aktör Johnny Wactor, Los Angeles'ta karıştığı şüpheli bir soygun sırasında vurulduktan sonra 37 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin sevilen pembe dizisinde Brando Corbin karakterini oynayan Wactor'ün annesi, oğlunun cumartesi günü iş çıkışında vurulduğunu ifade etti.

Annesinin aktardığın göre Wactor, Los Angeles'ın merkezindeki barda işten çıktıktan sonra iş arkadaşıyla yürümeye başladı ancak arabasının başında insanlar olduğunu gördü.

Scarlett Wactor'un aktardığına göre oyuncu arabasının çekiliyor olduğunu sanarak kişilerle iletişime geçmeye çalıştı. Şüpheli, Wactor'ün yaklaştığını görünce silah çekip ateş etti.

Los Angeles Polis Departmanı'ndan Tony Im, kurbanın Wactor olduğunu doğrulamadan olayda üç kişinin arabanın katalitik konvertörünü çalmaya çalıştığını ifade etti.