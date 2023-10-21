Hizbullah: Batı'nın iki devletli çözüm iddiaları sadece göz boyama

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Batılı ülkelerin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün savunucusu olduğu yönündeki iddialarının göz boyamaktan başka bir işe yaramadığını belirtti.

Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre Kasım, 20. yüzyılın başından beri İsrail'in Orta Doğu'daki varlığını cinayetlerle ve katliamlarla sürdürdüğünü ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcı Kasım, şunları kaydetti:

"Direniş meşru bir haktır ve var olması gerekir, mücadele etme, yüzleşme ve özgürleşme hakkı vardır, aksi takdirde toprak geri alınamaz. ABD ve İsrail bilsin ki, şu anda olup biten her şeyin siyasi ve ahlaki sonuçlarına katlanacaklar. Batılı ülkelerin iki devletli çözümün savunucusu olduğu yönündeki iddialar göz boyamaktan başka bir işe yaramıyor."

"Aksa Tufanı'nın, büyük bir başarıya ulaşmış kahramanca bir direniş eylemi olduğunu, İsrail'in Aksa Tufanı'nda en büyük hezimeti aldığını ve başka hezimet istemiyorsa durması gerektiğini" belirten Kasım, "direnişin İsrail yıkılıncaya kadar süreceğini" kaydederek, "Hizbullah için direniş, İsrail'i devirmeye yönelik projenin bir parçasıdır. Pusula Filistin ve Kudüs'tür." ifadelerini kullandı.

İsraillilerin daha fazla müdahale etmesiyle işlerin daha da büyüyebileceğini kaydeden Kasım, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.