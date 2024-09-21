Hizbullah doğruladı: İsrail saldırısında öldü

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü bildirdi. İsrail ordusu, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023'te, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine 1983’te düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia edilen Akil hakkında bilgi sunanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

Askeri kanadın iki numaralı ismi: İbrahim Akil

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’in Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor. Yerel kaynaklara göre, Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi. Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyor ve gizliliğe önem veren, perde arkasında, medyanın ilgi odağı olmadan çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Akil, aynı zamanda, İsrail’in 2000 yılında Lübnan’dan çekilmesine katkıda bulunan savaşlar da dahil olmak üzere Hizbullah’ın İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği, birçok büyük askeri operasyonun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor. Hizbullah'ı Lübnan'da büyük bir askeri güç haline getiren füze sistemi ve askeri teçhizatın gelişimini denetlemede de önemli bir role sahip olduğu tahmin edilen Akil'in, füze gücü ile konvansiyonel savaş arasındaki dengeye dayanan askeri bir yaklaşımı benimsediği ve Hizbullah'ın savunma ve saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.