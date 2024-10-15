  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını füzeyle vurdu
Takip Et

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını füzeyle vurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını güdümlü füzelerle vurduğunu, içlerindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında "Merkava" model 3 tankın güdümlü füzelerle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, alev alan tankların içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi ancak sayı verilmedi.

Hizbullah unsurlarının, ayrıca işgal altındaki Şeba Çiftlikleri ile Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruvaysat el-Alem'de İsrail askerlerini füze salvosuyla hedef aldığı kaydedilen açıklamada, Nebatiye ili Merkaba kasabası, sınırdaki Hillet Verde bölgesi ve El-Manara yerleşiminde de İsrail güçlerinin top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.

Flaş iddia: İsrail olası İran saldırısına karşı GPS'i devre dışı bırakacakFlaş iddia: İsrail olası İran saldırısına karşı GPS'i devre dışı bırakacakDünya

 