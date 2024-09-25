Hizbullah'tan Mossad'ın kalbine balistik füze saldırısı

İsrail'in Lübnan'daki kanlı saldırılarının ardından Hizbullah, Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki komuta merkezini hedef aldı. Bu saldırı çatışmaların başından bu yana Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan ilk balistik füze olarak kayıtlara geçti.

Telegram hesabından açıklama yapan Hizbullah, "Direniş kuvvetlerinin savaşçıları, Lübnan'da bir grup komutanın öldürülmesinde ve çağrı cihazları ile kablosuz iletişim araçlarının patlatılmasında sorumluluğu bulunan Mossad'ın komuta merkezinin imha edilmesi için Qader-1 (Kader-1) balistik füzesini kullandılar" ifadelerini kullandı.

İsrail ise füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi ile düşürüldüğü duyurdu.

Hizbullah komutanı öldürüldü

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Kubeysi öldürülmüştü.

Öte yandan Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail, 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin ölümüne, 1835 kişinin de yaralanmasına yol açtı.