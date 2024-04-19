Hizbullah'tan Netanyahu açıklaması: Bu kadar aptal olmadığını düşünüyorduk

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın yardımcısı Naim Kasım, Amerikan haber kanalına dikkat çeken açıklamalar yaptı.



NBC'ye konuşan Kasım, Hizbullah'ın çatışmayı tırmandırmamakta kararlı olduğunu ancak İsraillilerin gerilimi tırmandırması halinde karşılık vereceklerini söyledi. NBC News'e göre Kasım, İsrail ve ABD'yi "kısasa kısas saldırıları sürdürmekle" suçladı.

Kasım, Hizbullah'ın Gazze'deki savaşın yanı sıra kuzey sınırında İsrail ordusuyla çatışmaya devam edeceğini söyledi, ancak "İsrail bize karşı savaşmaya karar verirse, tam bir çatışmaya hazır olacağız" dedi.

Naim Kasım, NBC'ye İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısından önce konuştu. Kasım, "Tahran'ın savaş istemediğini açıkça söylediğini ve elçiliğine yapılan saldırıya karşılık verdiğini ve onlar için bu kadar olduğunu" söyledi.