Hollanda Başbakanı: Suriye'ye askeri operasyona katılmayacağız

13 Nisan 2018

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının sorumlusunun Suriye hükümeti olmasının muhtemel olduğunu belirtti ancak olası bir askeri harekata katılmayacaklarını söyledi.

Rutte, "Yaşanan korkunç saldırının arkasında büyük ihtimalle Suriye'nin olduğunu düşündüğümüz için, Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata anlayış gösteriyoruz. Fakat bunun orantılı olması gerekir ve bu bizim için belirleyicidir" dedi.

Belçika hükümeti de, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik olası askeri harekatına katılmayacağı sinyalini verdi.

Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ikili görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Askeri gerginliğin artmasından kaçınmak gerektiğine dikkati çeken Reynders, "Askeri bir müdahale kararı vermeden önce beklememiz gerekiyor. Siyasi bir çözüm gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Merkel: Olası Suriye müdahalesine katılmayacağız