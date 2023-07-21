Hollanda, silah sevkiyatındaki kısıtlamaları kaldırdı
Hollanda'daki geçici hükümet, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah sevkiyatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Kaldırılan kısıtlamalar kapsamında, silahların Suriye'nin kuzeyinde veya Yemen'deki çatışmalarda kullanılmayacağı "inkar edilemez bir şekilde" kanıtlanmadığı sürece söz konusu üç ülkeye silah ihracatına izin verilmiyordu.
Hükümet geçen hafta parlamentoya gönderdiği mektupta silah ihracatını düzenleyen Fransa-Almanya-İspanya silah anlaşmasına katılmak istediği için bu kısıtlamaları kaldırması gerektiğini açıklamıştı.
Hükümet mektupta, anlaşmaya dahil ülkelerin hiçbirinin inkar karinesi politikası uygulamadığını, anlaşma ortaklarının birbirlerinin ihracat kontrol değerlendirmelerine güvendiğini de ifade etti.