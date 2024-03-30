Hollanda'da rehine krizi: Çok sayıda ev boşaltıldı

Hollanda'nın orta kesimindeki bir kasabada rehine krizi yaşanıyor. Polis, Ede kasabasındaki bir kafede birkaç kişi rehin alındığını, bölgedeki evlerin boşaltıldığını ve şehir merkezinin kapatıldığını söyledi.

Polisin açıklamasında, Ede'deki olayla ilgili olarak "terör motifinden" şüphelenmek için şu anda bir neden bulunmadığı belirtildi.

Kaç kişinin alıkonulduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel medya yaklaşık dört ya da beş kişinin olaya karıştığını bildirdi.

Polis, bir kafenin etrafındaki kordonu temizlediklerini ve yaklaşık 150 evin sakinlerinin güvenli bir yere götürüldüğünü söyledi.

3 rehinenin daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.