Hollanda'da yeni Savunma Bakanı belli oldu
Hollanda'da, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Klaas Dijkhoff, geçici hükümetin yeni Savunma Bakanı oldu.
Hollanda hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçici hükümetin Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert'in görevinden istifa etmesi üzerine, yeni hükümet kurulana kadar Savunma Bakanlığına Klaas Dijkhoff'un atandığı bildirildi.
Klaas Dijkhoff, son seçimlerden birinci çıkan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinden (VVD) milletvekili seçilmişti.
Eski bakan Hennis-Plasschaert, Mali'de iki Hollanda askerinin ölümündeki sorumluluğu üzerine alarak dün görevinden istifa etmişti.
Kaynak: AA