Hollanda'da Zara'ya boykot çağrısı

Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam ve Eindhoven gibi büyük şehirlerinde İsrail'e destek verdiği iddiası ile Zara mağazaları önünde gösteriler düzenlendi.

Mağaza önlerinde toplanan göstericiler, Zara'yı İsrail'i açıkça desteklemekle suçladı.

Göstericiler yoldan geçen insanlara, büyük markaların Filistin'deki çocuk ölümlerine nasıl katkıda bulunduklarını anlatan broşürler dağıttı.

Göstericilerden Um Muhammed, "Bugün Rotterdam'da, Zara mağazaları önünde yaptığımız gösteriyle halkı, özellikle de vicdanlı tüketicileri bilgilendiriyoruz" dedi.

Muhammed: "Bu kampanyanın kıvılcımının ateşlenmesi, kısa süre önce firmanın yeni bir koleksiyonunun tanıtımında örtülere bürünmüş modellerin yer alması oldu. Sosyal medyada insanlar bunun Gazze'deki kurbanlarla ilişkilendirilebileceği için yakışıksız olduğunu savundu. Müslümanlar bugün hala buradan alışveriş yapıyorlar, bu nedenle bu etkinlik aracılığıyla vicdanlı tüketicileri bilgilendirmeye çaba gösteriyoruz"