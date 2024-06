Hollywood kan ağlıyor

Takip Et

Emre ERGÜL

Hollywood… Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki bu mahalle, ABD film endüstrisinin kalbinin attığı yer… Ancak kalp bugünlerde biraz yavaş atıyor! Evet, Warner Bros, Universal Pictures, Paramount, Sony Pictures ve Walt Disney gibi birçok film stüdyosuna ev sahipliği yapan bölge, bu aralar kan ağlıyor.

Nedeni de sektörün, geçtiğimiz yıl senarist ve oyuncuların düzenlediği grevlerden sonra bir türlü kendine gelememesi… Yapımcıların yapay zekâya sıkça başvurduklarmalarından şikayet eden sektör çalışanları, işsiz kalma endişesiyle sokaklara dökülmüş, 2023’teki birçok film projesinin ertelenmesine neden olmuştu. Sendika ile anlaşma sağlandı, grevler bitti ancak Hollywood bir türlü eski günlerdeki gibi “Motor” diyemedi. En azından rakamlar öyle söylüyor…

Los Angeles ve diğer yerel yönetimlerin ortak film merkezi olan FilmLA, 2024’ün ilk çeyreğindeki üretim raporunu açıkladı. Neredeyse her daldaki üretimde büyük düşüşler dikkat çekerken, FilmLA raporu şu yorumla tanıttı: “2023’ün sonlarında işçi eylemleri sona erdi. Birçok projenin bu yılın başına ötelendiği düşünülüyordu. Ancak kontrolden çıkan üretim, dizi iptalleri ve içerik harcamalarında planlanan azalmalar sektördeki iş fırsatlarını sınırladı.” Prodüksiyon şirketleri, her çekim için FilmLA’ye bilgi vermek zorunda. FilmLA de yapılan başvuruya göre, çekimlere onay veriyor ve her şirketin çekim için harcadığı günü “Çekim Günü-Shoot Day (SD)” olarak kabul ediyor. SD rakamlarından da yıllık üretim sonucuna varıyor. FilmLA’ye göre, Hollywood’daki yerel çekimler ocaktan marta kadar yüzde 8.7 düşüş göstererek, ilk çeyrekte sadece 6 bin 823 SD’ye ulaşıldı.

"Telefonum çalmıyor"

Film endüstrisinden birçok insanın ocak ayından bu yana kendilerini arayıp, “Hâlâ iş bekliyoruz. Telefonum çalmıyor” dediklerini belirten FilmLa Başkanı Paul Audley, “Maalesef üretim çok yavaş. İşler eskisi gibi değil” diye konuştu. Audley şöyle devam etti: "Aylar boyunca işe ve gelire erişimi olmayan birçok kişi, çekimlerin tatilden sonra hızla geri döneceğini umuyordu. Üretim mart ayına kadar tam olarak istikrara kavuşmadı, tahminlerimizi karşılarken umutlarımızın gerisinde kaldı."

Tek yüz güldüren uzun metraj filmler oldu

Grev sonrası sürecin tek ayakta kalan kategorisi uzun metrajlı film üretimi oldu. Bu yöndeki üretim, geçen çeyrekte hafif bir artış göstererek 634 SD artışla 2023'ün aynı aylarına göre yüzde 6.6 önde tamamladı. Geçtiğimiz çeyrekte 7 uzun metraj filmin çekimlerine başlandı.

'Herkes panik modunda'

Hollywood setlerinden haberlerin derlendiği Facebook’taki “Crew Stories” adlı bir sayfayı 5 yıldır yöneten Diego Mariscal da “Herkes panik modunda” dedi ve ekledi: “Kimse ne yapacağını bilmiyor.

'5 ayda sadece 18 gün çalıştım'

23 yıldır Los Angeles’ta görüntü yönetmenliği yapan Keith Dunkerley, MSN’ye verdiği demeçte, “Sektör dışındakiler pek bizi anlamıyor. Setler, fabrika değil. ‘Grev bitti, hadi çalışın' olmuyor. Bu yılın ilk 5 ayında sadece 18 gün çalışabildim” dedi. Boom operatörü Heather Fink de şikayetçi: “Finansal olarak hayatımın en kötü zamanını yaşıyorum. Endüstri krizde. Hepimiz borç içinde yüzüyoruz.”