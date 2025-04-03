Hurda araçlardan savunma sanayisine stratejik katkı

Kırıkkale Belediyesi, yıllardır atıl durumda bekleyen hurda araçları, yerli ve milli savunma sanayine kazandıracak bir projeyi hayata geçirdi. Belediyeye ek gelir sağlayan projeyi, Şehrin Belediye Başkanı Ahmet Önal değerlendirdi.

100 ton hurda metal MKE’ye devredildi

Belediye envanterindeki hurda araçlar ve metal malzemeler, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na devredilerek yerli silah üretiminde kullanılacak. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, hurda araçların bedelsiz şekilde haciz ve rehin işlemleri kaldırıldı. Toplam 19 hurda araç ve yaklaşık 100 ton hurda metal MKE’ye devredildi. Bu malzemelerin büyük kısmı, yerli ve milli silahların üretim sürecinde ham madde olarak değerlendirilecek. Böylece sadece belediye bütçesine 1 milyon lira maddi kazanç sağlanmakla kalınmadı, aynı zamanda savunma sanayisine de stratejik katkı sunulmuş oldu.

Belediyeye 1 milyon liralık gelir

Şehrin Belediye Başkanı Ahmet Önal yaptığı açıklamada, "Hurda araçları ve malzemeleri ekonomiye kazandırarak belediyemize yaklaşık 1 milyon Türk lirası gelir sağladık. Bu geliri halkımızın hizmeti için değerlendireceğiz" dedi.