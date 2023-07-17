Hollywood kepenkleri indirdi oyuncular da greve gitti

ABD’de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan TV ve Radyo Sanatçıları’nın (AFTRA) televizyon yapımcısı şirketlerle “maaş ve yapay zekâya karşı iş güvencesi” konularında yaptıkları görüşmelerden istedikleri sonucun çıkmaması üzerine başlatılan grev büyüyor.

Senaristlerin 10 hafta önce başlattıkları greve oyuncular da dahil oldu. 63 yıl sonra Hollywood tarihine bir ilk yaşanıyor… Yüzlerce oyuncu Los Angeles'taki Warner Bros, Paramount, Netflix, Disney, Amazon, Sony, 20th Century Fox ve Sunset Gower gibi büyük film ve televizyon stüdyolarının önünde toplandı.

Hollywood Oyuncuları Birliği (SAG-AFTRA) grevinin başlamasıyla “Deadpool 3”ün çekimleri durduruldu. Böylece Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrolde yer aldığı Marvel yapımı devam filmi, yeni grevden etkilenen ilk büyük yapımlardan biri oldu. Deadpool 3'ün 3 Mayıs 2024'te vizyona girmesi planlanıyordu.

Grev dahilinde SAG-AFTRA üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak. "Avatar" ve "Gladyatör" gibi büyük prodüksiyonlu diğer filmlerin çekimleri de durabilir. "Stranger Things," "Family Guy" ve "The Simpsons" gibi dizilerin devam sezonlarının da bu grevden etkileneceği öngörülüyor.