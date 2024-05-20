HSBC: Türkiye'de duyarlılıkta önemli iyileşme var

HSBC'ye göre yatırımcılar arasında şu andaki görüş birliği, politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir bir yola sokmayı başardıkları yönünde görünüyor. Bazı yatırımcılar enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaşmayı gerektirdiğine inandığını belirten notta, "Ancak yeniden dengeleme sürecine daha şüpheyle yaklaşanlar bile çeşitli düzenleyici önlemlerin gevşetilmesinin ve politika yapıcıların iletişiminin sunduğu netliğin beklentileri aştığını belirtiyor" ifadeleri yer aldı.

Enflasyon tahminlerini yineledi

Siyasi ve politika belirsizliğinin bir miktar azalması nedeniyle yatırımcıların önümüzdeki verileri daha yakından takip edeceğini düşündüklerini belirten HSBC, 2024 sonu enflasyon tahminlerinin %48 olduğunu yineledi.

HSBC değerlendirmesinde, TL'de son dönemde görülen istikrar ve merkez bankası rezervlerindeki hızlı artışın, yatırımcılara dış dinamikler konusunda rahatlık vermiş göründüğünü kaydetti ve cari açığın bu yıl 30 milyar ABD doları civarında olabileceği yönündeki öngörülerinin gerilediğini belirtti.

Bazı yatırımcıların erken seçimlerin veya yeni bir anayasanın kabulüne ilişkin referandumunun bir noktada gündemde olup olmayacağını sorduklarını belirten HSBC, "Ancak görünen o ki bazı görüşler var. Ekonomi politikalarının en azından bir süre daha mevcut yolda kalacağı fikrinin rahatlığı" ifadelerine yer verdi.