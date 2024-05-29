HSBC'den bankacılık sektörü analizi: Hedef fiyatlar değişti

Bloomberg HT’de yer alan 29 Mayıs tarihli değerlendirmede, “Türk özel bankalarına ilişkin görüşlerimizi, faizlerdeki son değişiklikleri, 1. çeyrek 2024 sonuçlarında ortaya çıkan operasyonel eğilimleri ve bireysel bankacılık tarafında varlık kalitesindeki bozulmaya ilişkin erken işaretleri dikkate alarak yeniden düzenliyoruz” denildi.

“Kârlılığın sadece yıllık olarak ortalama yüzde 4 artmasını beklediğimiz 2024 yılı hâlâ bir geçiş dönemi gibi görünüyor. 2025 yılına gelindiğinde, enflasyonun yüzde 30’a doğru yavaşlayarak, net faiz marjı büyümesi için yeterli alan bırakmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanılan değerlendirmede, Garanti BBVA hariç olmak üzere, 2025 yılı kârlılıklarının büyük ölçüde fiyatlanmış olduğuna inanıldığı belirtildi.

Görece daha güçlü net faiz marjı dinamikleri ile daha iyi faaliyet giderleri kontrolünün değerlemesine yansıtılmadığı görüşü nedeniyle kurum, Garanti hissesi için tavsiyesini ‘Al’a yükseltti.

Garanti BBVA hedef fiyat değişti

“Güçlü hisse fiyatı performansının değerlemeyi ABD doları bazında 2025 yılı için beklenen 1,3x seviyesine getirmesinin ardından Akbank tavsiyesini ‘Tut’a düşürüyoruz” denilen değerlendirmede, Akbank hedef fiyatı 56,50 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

İş Bankası’nda ‘Tut’ tavsiyesini koruyan HSBC, hedef fiyatı 10,62 TL’den 17,30 TL’ye yükseltti.

Değerlendirmede Yapı Kredi Bankası için şu görüşler yer aldı: Ana ortağı Koç Holding ile First Abu Dhabi Bank’ın bankanın potansiyel satışına ilişkin bir görüşmeleri Yapı Kredi’nin nispeten daha zayıf karlılık görünümü ile prim değerlemesine rağmen hisseleri destekleyebilecek güçlü bir katalizör. Yapı Kredi için ‘Tut’ tavsiyemizi değerleme gerekçeleri ile değiştirmezken, hedef fiyatı 27,50 TL’den 37 TL’ye çıkarıyoruz.