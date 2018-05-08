Hükümetin kurulamadığı İtalya erken seçime gidebilir

08 Mayıs 2018

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimin "iki galibi" olarak nitelendirilen sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile merkez sağ ittifakı içindeki aşırı sağcı Lig'in, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın dün önerdiği "tarafsız hükümeti" desteklemeyeceklerini açıklamalarının ardından ülkenin temmuz ayında erken seçime gitmesi bekleniyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, M5S ve Lig partisi, dün Cumhurbaşkanı Mattarella'nın "yıl sonuna kadar görevde kalacak ve erken seçime götürecek süreci yönetecek tarafsız bir hükümetin kurulması" önerisini reddetti.

Her iki partinin de "tarafsız hükümete" güven oylamasında destek olmayacaklarını açıklamasının ardından iki aydan uzun süredir siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın bulunduğu İtalya'nın temmuz ayında erken seçime gitmesi öngörülüyor.

M5S ve Lig, erken seçimin temmuz ayında yapılmasını desteklerken, merkez sağ ittifakında yer alan Forza Italia (Haydi İtalya) partisinin lideri ve eski Başbakan Silvio Berlusconi ise seçimin sonbahara kalmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella dün yaptığı açıklamada, yaz ortasında veya sonbaharda yapılacak bir erken seçimin vatandaşların oy kullanımını zora sokacağını ve gelecek senenin bütçe kanununun onaylanmasıyla ilgili sorun oluşturacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanının "tarafsız hükümet" önerisini tek destekleyeceğini açıklayan taraf ise seçimlerde üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti (PD) oldu.

Hükümet kurma çabaları

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, nisan ayının başından beri siyasi partilerle bizzat yaptığı müzakereler ve hükümetin kurulması ihtimalinin belirlenmesi için ayrı ayrı görevlendirdiği Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'nun temaslarından herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Bunun üzerine dün siyasi partilerle üçüncü tur müzakerelerde bulunan Mattarella, taraflar arasında hükümetin kurulmasına ilişkin hala anlaşma sağlanamaması üzerine yıl sonuna kadar görevde kalacak ve ülkeyi erken seçime götürecek süreci yönetecek "tarafsız bir hükümetin kurulması" önerisinde bulunmuştu.

Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S, seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak mecliste en fazla milletvekiline sahip siyasi parti olmuştu. Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı "Lig", eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı "Forza Italia" (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu sağ ittifakı ise toplam yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıkmıştı.

M5S ve Berlusconi "asla bir araya gelmeyeceklerini" belirtmiş, M5S, "Lig'in merkez sağ ittifakından ayrılmasını, böylece M5S-Lig hükümetinin kurulabileceğini" bildirmişti. Lig ise M5S'nin seçim ittifakı yaptığı partileri terk etmesi yönündeki teklifini kabul etmemişti.

Bu arada seçimde yüzde 18 oy alarak mecliste üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti muhalefette kalacağını, koalisyon hükümetinde yer almayacağını bildirmişti.

İtalya'da siyasi istikrarsızlık sürüyor

Kaynak: AA