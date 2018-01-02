Hyundai: 2018'de büyüme yavaş olacak

02 Ocak 2018

Güney Kore otomotiv şirketi Hyundai Motor ve alt markası Kia Motors, 2018'de yüzde 4'lük bir büyüme beklediklerini açıkladı.

Şirketin açıklamasında, ABD ve Çin pazarında taleplerde düşüş yaşandığı, satış hedefinin ise bu yıl 7,5 milyon olduğu belirtildi. Açıklamada, "Piyasanın ABD ve Çin gibi büyük pazarlardaki yavaşlama, küresel ekonomide yaşanan uzun süreli düşük büyüme ve büyük ülkelerdeki korumacı ticaret sonucu zor olması bekleniyor" denildi.

Büyümedeki daralmanın, ABD'de SUV satışındaki düşüş ve Çin'le yaşanan diplomatik gerilimlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaynak: Reuters